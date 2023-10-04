Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам

Посол Степанов: жители Канады просят убрать памятники нацистам, но власти молчат

Жители Канады обращаются к российскому посольству с требованием убрать памятники нацистам в стране, однако правительство страны молчит. Об этом рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире «Первого канала».

По его словам, канадцы пишут письма в российское диппредставительство, в которых выражают свое возмущение. «Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование [ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — отметил Степанов. Он также добавил, что в настоящее время многие мемориалы нацистам в стране находятся в частных владениях.

Ранее посол сообщил, что Университет Альберты закрыл образовательный фонда имени Хунки через несколько часов после обращения туда российского посольства.