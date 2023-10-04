Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 4 октября 2023Мир

Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам

Посол Степанов: жители Канады просят убрать памятники нацистам, но власти молчат
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Жители Канады обращаются к российскому посольству с требованием убрать памятники нацистам в стране, однако правительство страны молчит. Об этом рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире «Первого канала».

По его словам, канадцы пишут письма в российское диппредставительство, в которых выражают свое возмущение. «Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование [ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — отметил Степанов. Он также добавил, что в настоящее время многие мемориалы нацистам в стране находятся в частных владениях.

Ранее посол сообщил, что Университет Альберты закрыл образовательный фонда имени Хунки через несколько часов после обращения туда российского посольства.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

    Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами

    В США арестовали 89-летнюю пацифистку на акции против помощи Украине

    Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам

    США начали изучать основания для передачи Украине замороженных активов России

    Глава Федерации борьбы России рассказал о кулуарном общении с украинцами на ЧМ

    В США объяснили улучшение шансов России на победу

    Опытный змеелов сбежал после самого страшного случая в своей карьере

    США заявили о возможности выделения помощи Киеву без привлечения допсредств

    В США оценили путь Зеленского фразой «из князи в грязи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости