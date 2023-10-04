ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском

Mash: ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции в курском селе Заолешенка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, атаке подверглось учреждение в селе Заолешенка. Кроме того, украинская артиллерия обстреляла 122-миллиметровыми снарядами село Козино.

Как утверждает Mash, дрон самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа» в четырех километрах от госграницы России. Устройство запускали из Сумской области Украины. В результате атаки никто не пострадал.

В Козино после обстрела оказалась повреждена вышка сотовой связи и электроподстанции. Жители 75 домов остались без света. Никто из мирных граждан не пострадал.

29 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях бывшей школы при обстреле в селе Гоголевка.

Тогда осколки перебили линию электроснабжения, а также выбили окна и повредили фасады в местном фельдшерско-акушерском пункте. По словам курского главы, никто из мирных жителей при атаке не пострадал.