Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 4 октября 2023Россия

ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском

Mash: ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции в курском селе Заолешенка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, атаке подверглось учреждение в селе Заолешенка. Кроме того, украинская артиллерия обстреляла 122-миллиметровыми снарядами село Козино.

Как утверждает Mash, дрон самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа» в четырех километрах от госграницы России. Устройство запускали из Сумской области Украины. В результате атаки никто не пострадал.

В Козино после обстрела оказалась повреждена вышка сотовой связи и электроподстанции. Жители 75 домов остались без света. Никто из мирных граждан не пострадал.

29 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях бывшей школы при обстреле в селе Гоголевка.

Тогда осколки перебили линию электроснабжения, а также выбили окна и повредили фасады в местном фельдшерско-акушерском пункте. По словам курского главы, никто из мирных жителей при атаке не пострадал.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ на гидроциклах и катере попытался проникнуть в Крым. Как Россия отбила атаку?

    Российская журналистка и дочь Аркадия Новикова пришли на модный показ в трусах

    Россиянин не лечил зубы и попал в больницу с воспалением сердца

    ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском

    Российским спортсменам отказали в участии в юношеских Олимпийских играх-2024

    Депутаты предложили обязать полицейских доказывать неповиновение на видео

    Российским депутатам поставят отечественное ПО

    Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом

    В России впервые за пять лет станет больше пенсионеров

    В МИД раскритиковали действия властей Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости