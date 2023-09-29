Обстрел ВСУ повредил здание бывшей школы в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждениях бывшей школы при обстреле

В Курской области здание школы получило повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы», — пояснил глава области.

Он добавил, что осколки перебили линию электроснабжения, а также выбили окна и повредили фасады в местном фельдшерско-акушерском пункте. Пострадавших при обстреле нет. Специалисты, по словам Старовойта, приступят к ремонту, когда обстановка станет безопасной.

В ночь на пятницу, 29 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью 10 беспилотников, над Калужской — еще 1. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России, но не привели подробности атаки ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.