Минобороны заявило об уничтожении 11 беспилотников за ночь в России
Над Курской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников, над Калужской — 1. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
По информации оборонного ведомства, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России в ночь на пятницу, 29 сентября. Их сбили дежурными средствами ПВО.
В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России. Там не сообщили, есть ли в результате разрушения и пострадавшие.
Рано утром 29 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе области сработала система ПВО. Тогда один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию.
В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Электричество пропало в пяти населенных пунктах, также обесточена больница.