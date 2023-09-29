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06:59, 29 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 11 беспилотников за ночь в России

Минобороны: 10 дронов уничтожены над Курской областью, еще 1 над Калужской
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Курской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников, над Калужской — 1. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России в ночь на пятницу, 29 сентября. Их сбили дежурными средствами ПВО.

В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России. Там не сообщили, есть ли в результате разрушения и пострадавшие.

Рано утром 29 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе области сработала система ПВО. Тогда один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию.
В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Электричество пропало в пяти населенных пунктах, также обесточена больница.

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    Анастасия Шейкина
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