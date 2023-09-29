Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 29 сентября 2023Россия

Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Старовойт: в Беловском районе дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В слободе Белой Беловского района беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Электричество пропало в пяти населенных пунктах, также обесточена больница.

На место ЧП выдвинулись пожарные расчеты. Ремонтные службы приступят к работе, как только станет безопасно.

Ранее 29 сентября Старовойт сообщил о работе в Курской области систем ПВО.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Российская шахматистка назвала причину смены гражданства

    Движение машин по Крымскому мосту возобновили

    Тревел-блогерша назвала восхищающие иностранцев факты о России

    Фонтан-памятник «Принцесса Турандот» в Москве вновь повредил вандал

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

    Под Курском сработала ПВО

    Названы секс-позы для максимального удовольствия в пожилом возрасте

    Прожившим в долгом браке россиянам захотели выплачивать по 10 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости