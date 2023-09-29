Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
Старовойт: в Беловском районе дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию
В слободе Белой Беловского района беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Электричество пропало в пяти населенных пунктах, также обесточена больница.
На место ЧП выдвинулись пожарные расчеты. Ремонтные службы приступят к работе, как только станет безопасно.
Ранее 29 сентября Старовойт сообщил о работе в Курской области систем ПВО.