Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Старовойт: в Беловском районе дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию

В слободе Белой Беловского района беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Электричество пропало в пяти населенных пунктах, также обесточена больница.

На место ЧП выдвинулись пожарные расчеты. Ремонтные службы приступят к работе, как только станет безопасно.

Ранее 29 сентября Старовойт сообщил о работе в Курской области систем ПВО.