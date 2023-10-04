Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на приграничный регион

Богомаз: из-за обстрела ВСУ в Погарском районе повреждены десять домовладений

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Погарском районе Брянской области повреждены десять домовладений. О таких последствиях рассказал губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Севском районе повреждены придорожный сервисный комплекс и несколько автомобилей, находящихся на стоянке. В Климовском районе оборвалась линия электропередачи, несколько домовладений получили повреждения.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.