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09:28, 4 октября 2023Силовые структуры

В российском аэропорту задержали женщину с листьями кокаинового куста

В Пулково задержали женщину с листьями кокаинового куста из Колумбии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали 46-летнюю женщину, пытавшуюся провести запрещенные вещества в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, путешественница возвращалась из Колумбии. Она летела из Боготы через Стамбул. С собой женщина везла пакетики с листьями кокаинового куста, но в Турции их не заметили. Российские таможенники решили досмотреть рюкзак фигурантки. В нем были спрятаны несколько пакетиков с измельченными листьями массой 12 граммов.

Вещества изъяли. Решается вопрос о возбуждении дела. Туристке может грозить до семи лет колонии.

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    Екатерина Кашурникова
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