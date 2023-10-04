Пашинян заявил о готовности подать в отставку

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что готов подать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в республике. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Армения сталкивалась и продолжает сталкиваться с вызовами. «Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — ответил Пашинян на вопрос оппозиционного депутата.

21 сентября издание Hraparak со ссылкой на источники сообщало, что Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По данным газеты, политик заявил своим соратникам, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».