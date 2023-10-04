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08:29, 4 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ ослабить ВС РФ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ не перенимают инициативу у ВС РФ на краснолиманском направлении
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются слабить подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и перехватить инициативу на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко рассказал, что за последние несколько дней украинские военные совершили около десяти крупных атак на позиции ВС РФ на Сватовско-Кременском участке. По его мнению, солдаты ВСУ «прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск».

Специалист добавил, что ВСУ не могут перенять инициативу у ВС РФ на краснолиманском направлении. Также стало известно, что Киев перебрасывает дополнительные силы и резервы в район населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества.

Ранее Марочко рассказал о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска. Это происходит в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы.

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    Марина Совина
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