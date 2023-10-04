В Госдуме объяснили предназначение реестра неплательщиков алиментов

Депутат Алтухов: реестр неплательщиков алиментов поможет сократить их количество

Создание реестра злостных неплательщиков алиментов поможет сократить их количество и повысить социальную защиту детей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление депутатов Госдумы.

Правительство внесло в Госдуму проект о создании реестра должников по алиментам в среду, 4 октября. В нем будут содержаться сведения о привлеченных к административной и уголовной ответственности неплательщиков, а также о лицах, находящихся в розыске.

По словам депутата Госдумы Сергея Алтухова, в настоящее время в государственных информационных системах накоплен огромный массив информации о таких гражданах, но используется он часто неэффективно. Создание же реестра неплательщиков поможет наладить оперативный обмен и обновление информации.

Он напомнил, что взысканием алиментов занимается Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в ее базе и содержатся сведения о таких исполнительных производствах. Создание реестра поможет передавать информацию о них кадровым службам, что в конечном итоге увеличит объем взыскиваемых средств.

Депутат Джамаладин Гасанов напомнил, что создание такого реестра обсуждалось много лет. При этом сложности заключались в том, чтобы определить параметры лиц, которые должны в него попасть. Теперь же определено, что речь будет идти именно о злостных уклонистах, а не о тех, кто пару раз пропустил платежи.

Он заметил, что число дел о невыплате алиментов растет каждый год примерно на несколько процентов, а в судах эта категория дел является одной из самых многочисленных. Он считает, что создание списка неплательщиков поможет повысить уровень социальной защиты детей, поскольку приставам будет легче реагировать на невыполнение алиментщиками своих обязанностей.

Депутат Владимир Сипягин, комментируя создание реестра, указал, что систематизация всегда полезна. При этом он считает проблемой слишком слабое взыскание алиментов. По словам депутата, некоторые россияне с долгами по алиментам могут стоять на бирже труда и не имеют возможности найти работу в течение долгого времени. В этих случаях необходимо «принудительно трудоустроить» такого россиянина, считает депутат. Он также призвал ограничивать алиментщиков в правах, в том числе лишать их водительских прав.

Также депутат привел в пример неплательщиков, которые могут повторно жениться, не имея при этом дохода. При этом такой россиянин может располагать совместно нажитым с новой семьей имуществом, которое оформлено на супругу. Он призвал взимать в этом случае алименты через суд, который мог бы наложить арест на новое имущество.

В пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту отмечалось, что в 2022 году в ФССП на принудительном исполнении находилось почти 1,6 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу детей было взыскано 47,6 миллиарда рублей, а остаток неоконченных производств на 1 января 2023 года составил 771,2 тысячи.