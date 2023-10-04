Полицейские установили личность напавшего с битой на подростков

Полиция установила личность напавшего с битой на подростков в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские установили личность подозреваемого, напавшего с битой на двух несовершеннолетних. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным силовиков, изучение камер наблюдения показало, что это 40-летний местный житель, от рук которого пострадали двое детей, один оказался в больнице. В полиции полагают, что причиной стал конфликт пасынка подозреваемого с одним из пострадавших мальчиков. Никто из несовершеннолетних на учете не состоял. В настоящее время силовики предпринимают ряд действий для установления местоположения подозреваемого и его задержания.

О нападении мужчины с битой на подростков стало известно 3 октября. Фигуранту удалось спрятать биту в пакет и незаметно подойти на близкое расстояние к подросткам. Когда они увидели его, то попытались уехать на велосипедах. Но злоумышленнику удалось попасть деревянной битой по одному из мальчиков.