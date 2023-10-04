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11:33, 4 октября 2023Россия

Утечка газа произошла в Белгороде после воздушной атаки ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об утечке газа после атаки ВСУ на Белгород

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде произошла утечка газа после воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

При отражении атаки системой противовоздушной обороны была повреждена газовая труба в одном из зданий гостиничного комплекса, пояснил он. Утечка уже ликвидирована, подчеркнул губернатор.

Помимо этого, в одном из административных зданий был поврежден фасад. В результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области отразили атаку украинских беспилотников. По данным главы региона, в ночь на 4 октября в небе над областью было сбито около 19 объектов. Для фиксации последствий падения дронов был проведен подомовой обход.

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