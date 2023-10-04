В действиях ВСУ под Купянском усмотрели подготовку почвы для переговоров

Полковник Матвийчук: ВСУ вынуждены перейти к позиционной обороне под Купянском

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к позиционной обороне под Купянском свидетельствует, что Киев пересматривает свой подход к ведению боевых действий и готовится к мирным переговорам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«ВСУ завершают свою активность на фронте, они переходят к позиционной обороне. Это уже вынужденная мера. Здравый смысл подсказывает им, что необходимо остановиться, привести в порядок войска, возможно, сделать какие-то пополнения», — сказал эксперт.

Уже идет осмысление того, что они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») совершили за время контрнаступления, это подготовка к началу каких-то переговоров и окончанию боевых действий Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Говоря о ситуации под Купянском, Матвийчук обратил внимание на «очень хорошие подвижки» наступления российских военных.

«ВСУ боятся того, что мы выйдем к окрестностям Харькова, поэтому они начали переходить к позиционной обороне и пытаться сгруппироваться, чтобы отразить наше наступление», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно переходят к обороне вокруг Купянска. Марочко уточнил, что украинские военные ведут инженерные работы для возведения новых и усовершенствования уже возведенных фортификационных сооружений.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — уточнил эксперт.