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19:36, 4 октября 2023Бывший СССР

Белоруссия запланировала прекратить действие соглашения о КПП с Украиной

Минск запланировал прекратить действие соглашения о КПП на границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия запланировала прекратить действие соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска (КПП) на общей границе. Об этом сказано в законопроекте, который опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в городе Киеве 14 декабря 1995 года», — говорится в тексте документа.

Кроме того, было решено признать утратившим силу белорусский закон от 1997 года о ратификации указанного соглашения.

Ранее правительство Белоруссии решило приостановить действие соглашения с Украиной о принципах сотрудничества в области связи. Речь идет о документе, подписанном в Киеве 17 декабря 1992 года. Отмечалось, что правительство Белоруссии поручило МИД страны направить уведомление о приостановлении действия соглашения второй стороне.

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    Кристина Есикова
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