Белоруссия приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о сотрудничестве в области связи

Правительство Белоруссии решило приостановить действие соглашения с Украиной о принципах сотрудничества в области связи. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о документе, подписанном в Киеве 17 декабря 1992 года. Отмечается, что правительство Белоруссии поручило МИД страны направить уведомление о приостановлении действия соглашения вторую сторону. Постановление вступило в силу 11 августа.

Ранее сообщалось, что парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о приостановлении действия соглашения между республикой и Украиной о регулировании процесса переселения. Отмечается, что документ подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Киевом в отношении Минска.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией. Он направил в парламент проект закона о прекращении соглашения между странами о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.