Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:04, 15 августа 2023Бывший СССР

Белоруссия приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о сотрудничестве в области связи

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Правительство Белоруссии решило приостановить действие соглашения с Украиной о принципах сотрудничества в области связи. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о документе, подписанном в Киеве 17 декабря 1992 года. Отмечается, что правительство Белоруссии поручило МИД страны направить уведомление о приостановлении действия соглашения вторую сторону. Постановление вступило в силу 11 августа.

Ранее сообщалось, что парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о приостановлении действия соглашения между республикой и Украиной о регулировании процесса переселения. Отмечается, что документ подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Киевом в отношении Минска.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией. Он направил в парламент проект закона о прекращении соглашения между странами о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

    В США назвали ведущие к краху Украины факторы

    Белоруссия приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

    Автор музыки к «Королю льву» и «Дюне» купил легендарную студию звукозаписи

    Запугавший семью экзорцист год насиловал родную сестру с позволения матери

    Пожар на АЗС в Махачкале потушили

    Названы причины пожара на заправке в Махачкале

    В Германии прокомментировали требования Киева о передаче Taurus

    В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на АЗС

    60-летняя актриса поделилась фото в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости