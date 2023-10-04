Дома под Москвой сильно уменьшились

Garnet: площадь загородных домов в Московской области стремительно сокращается

В сентябре 2023 года загородные дома в Московской области сильно уменьшились — в сентябре доля объектов площадью более 500 квадратных метров уменьшилась до 17,3 процента. Такие данные приводят эксперты инвестиционной компании Garnet в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, на коттеджи площадью более 300 «квадратов» приходится 32,3 процента предложения в столичном регионе. Периодом расцвета просторных домов под Москвой можно считать 2001-2011 годы, рассказали специалисты. Сейчас в продаже находится 4600 коттеджей, построенных в этот период — 20,1 процента из них имеют площадь от 500 «квадратов». При этом доля предложений с площадью от 300 «квадратов» среди домов, построенных в период с 2001 по 2011 год, составляет 40,8 процента.

В рамках предложения объектов, построенных с 2012 по 2022 год, доля предложений с площадью от 500 «квадратов» достигает 10,5 процента, а доля предложений от 300 «квадратов» — 25,6 процента. «Тренд на уменьшение площадей сейчас очевидный. Сегодня на первом месте по популярности дома до 100 квадратных метров, на втором — до 150 квадратных метров. Чем меньше площадь дома, тем меньше коммунальные услуги», — пояснила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.