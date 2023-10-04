MWM: срок жизни бойцов ВСУ иногда составляет несколько часов

Продолжительность жизни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой иногда составляет несколько часов, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Украинские призывники все чаще сдаются в плен на фоне сообщений об огромных потерях на линии фронта. В связи с этим ожидаемая продолжительность жизни солдат ВСУ иногда составляет несколько часов. Причинами огромных потерь в рядах украинской армии называют интенсивность российского артиллерийского огня и ограниченную подготовку, которую проходили украинские мобилизованные перед отправкой на передовую.

«Офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки», — сказано в сообщении.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Он подчеркнул, что украинская фаза войны подошла к концу.