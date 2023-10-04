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16:30, 4 октября 2023Бывший СССР

В США раскрыли продолжительность жизни бойцов ВСУ

MWM: срок жизни бойцов ВСУ иногда составляет несколько часов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Продолжительность жизни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой иногда составляет несколько часов, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Украинские призывники все чаще сдаются в плен на фоне сообщений об огромных потерях на линии фронта. В связи с этим ожидаемая продолжительность жизни солдат ВСУ иногда составляет несколько часов. Причинами огромных потерь в рядах украинской армии называют интенсивность российского артиллерийского огня и ограниченную подготовку, которую проходили украинские мобилизованные перед отправкой на передовую.

«Офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки», — сказано в сообщении.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Он подчеркнул, что украинская фаза войны подошла к концу.

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    Варвара Кошечкина
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