Российская чиновница объяснила свое «перерождение» в таролога

Экс-чиновница Синицына рассказала, что ушла в тарологи после внутреннего кризиса

Бывшая чиновница из Свердловской области Ангелина Синицына рассказала «Ленте.ру», что ушла с государственной службы и стала тарологом после внутреннего кризиса.

Женщина сообщила, что восемь лет работала на госслужбе, сначала помощником депутата Законодательного собрания, затем председателя городской думы.

«В какой-то момент начался внутренний кризис: "Да, я хороший помощник, я наработала опыт, но кто я на самом деле, чем бы хотела заниматься, чтобы оставаться полезной людям". Как говорится, все случайное неслучайно. По приглашению от коллеги я пошла на фестиваль, куда съезжаются тарологи и регрессологи со всей России. Там, я познакомилась с тарологом из Екатеринбурга, она пригласила к себе на обучение и сказала, что у меня есть предпосылки самой заниматься раскладами», — вспомнила Синицына.

Женщина объяснила, что долго сомневалась и находила отговорки, но колоду карт все-таки приобрела. Сначала она начала приносить таро на встречи с подругами и близкими, и уже после первых раскладов стала слышать комплименты.

«Так как я сейчас взяла паузу в основной работе и официально уже не являюсь муниципальным служащим, я решила уделить этому хобби больше времени. Сейчас я нахожусь в свободном плавании и хотела бы заниматься картами таро и дальше», — заключила Синицина.

Ранее о том, что чиновница из Свердловской области после восьми лет работы «переродилась» в таролога. Она три года была помощником депутата Игоря Володина. Последний в прошлом делился с журналистами, что у него есть экстрасенсорные способности. Он якобы видел ауру своей руки и других людей, а также рекомендовал всем лечить болезни не таблетками, а энергией.