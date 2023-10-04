Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 4 октября 2023Россия

На Урале чиновница «переродилась» в таролога

Shot: на Урале чиновница после восьми лет госслужбы стала тарологом

Фото: petr sidorov / Unsplash

В Свердловской области чиновница Ангелина Синицына после восьми лет работы «переродилась» в таролога. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на Урале она три года была помощником депутата Игоря Володина. Последний в прошлом делился с журналистами, что у него есть экстрасенсорные способности. Он якобы видел ауру своей руки и других людей, а также рекомендовал всем лечить болезни не таблетками, а энергией.

Затем Синицына пять лет проработала советником председателя в Екатеринбургской городской Думе. По ее признанию, уже тогда она ощущала свое «предназначение в другом».

После знакомства с неким мастером Таро чиновница решила, что это знак, и стала профессионально осваивать мистическое. Один расклад у 35-летней женщины можно получить за 450 рублей. «Я вижу то, что от тебя скрыто», — указала бывшая чиновница в статусе в одной из соцсетей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае руководителя дирекции по организации школьного питания уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов.

Экс-чиновница подчеркнула, что ее уход не изменит ситуацию с питанием в школах.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

    Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде

    Купальный сезон на Черном море «продлили»

    Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

    Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

    В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

    Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

    Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости