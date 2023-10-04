На Урале чиновница «переродилась» в таролога

Shot: на Урале чиновница после восьми лет госслужбы стала тарологом

В Свердловской области чиновница Ангелина Синицына после восьми лет работы «переродилась» в таролога. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на Урале она три года была помощником депутата Игоря Володина. Последний в прошлом делился с журналистами, что у него есть экстрасенсорные способности. Он якобы видел ауру своей руки и других людей, а также рекомендовал всем лечить болезни не таблетками, а энергией.

Затем Синицына пять лет проработала советником председателя в Екатеринбургской городской Думе. По ее признанию, уже тогда она ощущала свое «предназначение в другом».

После знакомства с неким мастером Таро чиновница решила, что это знак, и стала профессионально осваивать мистическое. Один расклад у 35-летней женщины можно получить за 450 рублей. «Я вижу то, что от тебя скрыто», — указала бывшая чиновница в статусе в одной из соцсетей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае руководителя дирекции по организации школьного питания уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов.

Экс-чиновница подчеркнула, что ее уход не изменит ситуацию с питанием в школах.