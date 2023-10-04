Россиянка осталась с увечьями на лице после посещения косметолога

Жительница Уфы Олеся осталась с увечьями после smas-лифтинга у косметолога

Жительница Уфы осталась с увечьями на лице после посещения косметолога. Своей историей она поделилась в разговоре с «360».

Россиянка Олеся (фамилия не указывается) сделала smas-лифтинг в одной из городских клиник. Собеседница телеканала призналась, что процедура проходила болезненно, но выполнявшая манипуляции специалистка просила ее потерпеть для лучшего эффекта.

По словам пострадавшей, на следующей день ее щека отекла и покраснела. Кроме того, у девушки поднялась температура, в связи с чем она безуспешно пыталась связаться с косметологом. «Я начала ей писать, звонить. Она не отвечала, у нее была такая привычка: она говорила, что первые 72 часа не отвечает своим пациентам, чтобы они сами пережили весь этот шок, который бывает», — уточнила она.

Впоследствии героиня материала все-таки дозвонилась до сотрудницы клиники, которая порекомендовала сначала пропить курс лекарств, а потом сделать процедуру под названием «Раддиес». Однако после нового вмешательства у нее развилось повторное воспаление. Вдобавок вещество затекло под глаз и образовало водянистую опухоль.

Вскоре косметолог предложила россиянке еще одну процедуру, после которой ее лицо вновь опухло. В результате она сделала УЗИ и предъявила его в клинике.

Воспаление держалось около года. Инфильтрат начал проходить месяц назад. Сейчас у меня просто отсутствует одна щека Олеся пострадавшая клиентка

Однако руководство опровергло факт побочных эффектов, которые возникли у собеседницы издания после посещения клиники. По их мнению, она обожгла лицо китайским аппаратом для липосакции. При этом работница организации подтвердила, что косметологи делали Олесе «Раддиес», контурную пластику височной области и фотоомоложение. «Если у кого-то есть побочные эффекты, мы сразу решаем этот вопрос. Чтобы я кому-то испортила лицо? Такого нет вообще», — указала она.

В сентябре москвичка Алина (фамилия не указывается) рассказала, что осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. У девушки диагностировали химический ожог гель-лаком двух пальцев и выявили грибок, которым, как отмечается, она заразилась в салоне.