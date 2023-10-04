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22:37, 4 октября 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Leah Millis / Reuters

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога прозвучала в 22:05 (время совпадает с московским) в Днепропетровской области, а затем сигнал раздался в 22:13 (время совпадает с московским) в Харьковской.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и шести украинских областях: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской.

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