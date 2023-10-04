Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 4 октября 2023Силовые структуры

Обвиненного в попытке госизмены россиянина приговорили к 8 годам колонии

В Ростове-на-Дону крымчанина приговорили к 8 годам колонии за попытку госизмены

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил крымчанина Альберта Круглова к восьми годам заключения за попытку госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Первые три года молодой человек будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Установлено, что в период с 21 сентября по 16 ноября 2022 года Круглов решил уехать на территорию Украины, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Азов».

Для этого молодой человек купил экипировку и разработал конспиративный маршрут. Свой путь Круглов обсудил в интернете с украинским бойцом, с которым вступил в связь 28 октября 2022 года. Через 19 дней Круглова задержали.

Прокурор просил назначить молодому человеку 12 лет колонии строгого режима. Круглов в суде раскаялся в содеянном.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    «Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

    Власти Грузии призвали предотвратить украинизацию страны

    Скотовод и его сын поругались с соседом и нарисовали пенисы на коровах

    В России обеспокоились эскалацией со стороны США

    Россиянка осталась с увечьями на лице после посещения косметолога

    Украина представила программу по совместимости с НАТО

    Бывшие руководители банка похитили 940 миллионов рублей и были задержаны

    Хью Джекман съехал из дома после объявления о разводе

    В Индии предупредили о риске «организованного хаоса» на нефтяном рынке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости