Обвиненного в попытке госизмены россиянина приговорили к 8 годам колонии

В Ростове-на-Дону крымчанина приговорили к 8 годам колонии за попытку госизмены

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил крымчанина Альберта Круглова к восьми годам заключения за попытку госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Первые три года молодой человек будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Установлено, что в период с 21 сентября по 16 ноября 2022 года Круглов решил уехать на территорию Украины, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Азов».

Для этого молодой человек купил экипировку и разработал конспиративный маршрут. Свой путь Круглов обсудил в интернете с украинским бойцом, с которым вступил в связь 28 октября 2022 года. Через 19 дней Круглова задержали.

Прокурор просил назначить молодому человеку 12 лет колонии строгого режима. Круглов в суде раскаялся в содеянном.

