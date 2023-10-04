Бывший аналитик ЦРУ заявил об усталости Запада от конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Запад проявляет усталость в конфликте на Украине

Запад проявляет все большие признаки усталости в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в своем материале для Responsible Statecraft.

«Решение Конгресса США принять законопроект о временных расходах для финансирования нашего правительства еще на 45 дней без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро политическая ситуация начала меняться», — заявил эксперт.

Он добавил, что Европа также проявляет все большие «признаки усталости». В качестве примера он привел зерновой кризис, происходящий на фоне отношений Украины с Польшей.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине, заявив, что «давая украинцам оружие, они будут способны завершить работу». Таким образом, на конференции британских консерваторов политик обратился к союзникам Великобритании с призывом предоставить вооружение для Украины.