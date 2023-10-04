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10:43, 4 октября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об обстановке в районе Андреевки

Глава ДНР Пушилин: российские военные улучшили свои позиции в районе Андреевки
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военные улучшили свои позиции в районе Андреевки, увеличив серую зону на Андреевском направлении. Об обстановке на фронте в эфире канала «Соловьев Live» рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Нашим подразделениям удалось улучшить позиции», — заверил он.

Других подробностей, касающихся ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), глава республики не привел.

Ранее Пушилин назвал законные цели ВС РФ на Украине.

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