В ДНР рассказали об обстановке в районе Андреевки

Глава ДНР Пушилин: российские военные улучшили свои позиции в районе Андреевки

Российские военные улучшили свои позиции в районе Андреевки, увеличив серую зону на Андреевском направлении. Об обстановке на фронте в эфире канала «Соловьев Live» рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Нашим подразделениям удалось улучшить позиции», — заверил он.

Других подробностей, касающихся ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), глава республики не привел.

Ранее Пушилин назвал законные цели ВС РФ на Украине.