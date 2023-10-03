Пушилин назвал законные цели ВС РФ на Украине

Пушилин: новые заводы по выпуску любого оружия на Украине станут целью для ВС РФ

Новые заводы по выпуску любого вида вооружений, которые будут появляться на Украине, станут законной целью для ВС России. При этом их строительство никак не отразится на исходе конфликта, об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает телеканал «Россия 24».

«Для них (оружейных компаний. — Примечание «Ленты.ру») выгодно производить и реализовывать именно сейчас... Украинский полигон еще является и рекламной площадкой, об этом тоже не стоит забывать», — отметил Пушилин, комментируя заявление Владимира Зеленского о создании международного альянса по производству оружия на территории страны.

Глава ДНР подчеркнул, что целью альянса будет являться именно заработок, а не защита населения. «Кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского», — сказал он.

Ранее Пушилин допустил, что ВСУ пойдут в новое наступление в октябре. Он добавил, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.