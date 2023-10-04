Во Франции заявили об усталости Запада от Украины

Le Monde: высказывания Зеленского начинают раздражать западных партнеров

Запад испытывает усталость от Украины, а высказывания Владимира Зеленского о недостаточной поддержке начинают раздражать некоторых партнеров. Об этом пишет обозреватель французского издания Le Monde Сильви Кауфманн.

По ее словам, западные страны не видят, что помощь, которую они оказывают Киеву, приносит результаты. «Усталость от Украины (...) объясняется как военными, так и дипломатическими неудачами украинцев и тех, кто их поддерживает», — подчеркнула Кауфманн.

Обозреватель отметила, что одной из проблем стало не увенчавшееся успехом украинское контрнаступление. По ее мнению, во многом из-за этого высказывания Зеленского о том, что партнеры оказывают Украине недостаточную поддержку, начинают раздражать союзников Киева. «В политическом отношении "магия Зеленского" начинает угасать», — добавила журналистка.

К неудачам украинской стороны она также отнесла те факты, что украинский вопрос стал предметом спора между республиканцами и демократами в США, а на выборах премьер-министра Словакии победу одержал Роберт Фицо, занимающий пророссийскую позицию.

Ранее материал об усталости стран Запада от оказываемой Украине поддержке также опубликовало издание The Washington Times. Аналитики газеты заявили, что США не желает вступать в еще один долгосрочный конфликт.