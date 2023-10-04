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19:32, 4 октября 2023Силовые структуры

Выдворенный за пределы России иностранец сменил имя и попытался вернуться

Выдворенный за пределы России иностранец сменил имя и попытался вернуться

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Гражданин Таджикистана, выдворенный за пределы России, сменил имя и попытался вернуться. Об этом сообщает URA.RU.

56-летний мужчина ранее нарушил закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». За это Ханты-Мансийский суд оштрафовал его и принудительно выслал из страны.

Въезд в Россию иностранцу был запрещен на пять лет. Однако дожидаться конца ограничения мужчина не стал. На родине он получил новый паспорт и с ним планировал приехать в Россию для трудоустройства.

Мужчину задержали при пересечении границы. В суде он признал себя виновным, ему назначили штраф в размере 80 тысяч рублей.

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    Илона Палей
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