Минобороны: российские военные поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ

Авиация группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет ТАСС.

Чехов добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета. «Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе Урожайного», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, он рассказал об успехах 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Ранее в Белом доме заявили, что у ВСУ есть от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий.