Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:28, 4 октября 2023Россия

Российские военные поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ

Минобороны: российские военные поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ

Фото: РИА Новости

Авиация группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет ТАСС.

Чехов добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета. «Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе Урожайного», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, он рассказал об успехах 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Ранее в Белом доме заявили, что у ВСУ есть от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

    Синоптик назвала сроки первых заморозков в Подмосковье

    Тревел-блогер побывал в Таджикистане и раскрыл отношение местных к россиянам

    Стало известно о значительных потерях ВСУ под Артемовском

    Российские военные поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ

    В США заявили о праве Украины возвращать территории

    США назвали свои задачи на Украине

    В Госдуме назвали главную проблему продажи алкоголя онлайн

    Любительницы гольфа снялись обнаженными для благотворительного календаря

    Российские военные начали применять дроны «Упырь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости