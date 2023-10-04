На Украине передали в суд дело о «Небесной сотне»

ГБР Украины передало в суд дело против Януковича о «Небесной сотне»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд дело о «Небесной сотне», обвинив в произошедшем зимой 2014 года бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок. (…) Обвинительный акт направлен в суд», — сказано в заявлении ГБР о заочном расследовании.

Фигурантов дела обвинили в разгоне и ликвидации участников Евромайдана, которых на Украине называют «Небесной сотней». Речь идет о бывших высокопоставленных чиновниках, в их числе — министр внутренних дел Виталий Захарченко, глава Службы безопасности страны (СБУ) Александр Якименко, руководитель Минобороны Павел Лебедев и других. По версии следствия, они отдавали приказы по применению силы сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее суд на Украине постановил взять под стражу экс-командира «Беркута», обвиняемого по делу о стрельбе на Майдане. Сообщалось, что он препятствовал движению митингующих «во исполнение явно преступного приказа» и обеспечил применение сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия без соответствующих оснований.

