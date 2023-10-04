В Турции оценили перспективу продления зерновой сделки

В Турции заявили, что ясность по продлению зерновой сделки появится к концу года

Ясность по перспективе продления зерновой сделки может появиться к концу года. Об этом рассказал дипломатический источник в Анкаре, знакомый с переговорами, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас говорить о прогрессе не приходится. Он ответил на вопрос о ситуации в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки. «Вполне вероятно, что к концу года появится ясность в этом процессе, но сейчас говорить о прогрессе не приходится», — оценил источник.

Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения. Представители российской стороны объяснили решение тем, что часть сделки, касающаяся требований Москвы, так и не была выполнена.