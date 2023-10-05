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14:20, 5 октября 2023Мир

Польша выступила против миграционного соглашения с ЕС

Президент Польши Дуда высказался против переселения мигрантов внутри ЕС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Польша выступает против любого миграционного соглашения Европейского союза, которое предполагает переселение мигрантов внутри объединения. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Матеушем Моравецким заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Reuters.

Новое миграционное соглашение ЕС основано на концепции «обязательной солидарности», согласно которой страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими странами ЕС. Дуда выступил против такого изменения миграционной политики Евросоюза. «Мы последовательно говорим "нет", мы против этого, и мы представим эту позицию сегодня и завтра на международных встречах», — заявил президент Польши.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик высказался о незаконном проникновении нелегальных мигрантов в ФРГ через Польшу. По его словам, они обманывают «глупую Европу», которая имеет высокую планку политкорректности.

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    Дарья Балацкая
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