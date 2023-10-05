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19:42, 5 октября 2023Ценности

Российский стилист назвал самые противоречивые модные тренды

Стилист Надирян назвал трендами открытую линию плеч и колготки с босоножками

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Звездный стилист Алеко Надирян в своем Telegram назвал россиянам новые тренды в одежде.

Эксперт отметил, что проанализировал стритстайл-образы, продемонстрированные в рамках прошедшей в Париже Недели моды, и пришел к выводу, что популярность обрели наряды, в которых контрастные колготки сочетаются с босоножками. Кроме того, по его мнению, актуальной стала открытая линия плеч.

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В подтверждение своих слов специалист привел снимки соответствующих образов. На них девушки предстали в обнажающих плечи пиджаках, платьях и боди, а одна из них примерила голубые колготки с черными босоножками, зеленое платье из легкой ткани и длинную черную шубу. «Самые жаркие и противоречивые тренды», — указал автор поста.

Ранее в октябре Алеко Надирян также назвал новый тренд. По словам эксперта, популярность обретают образы, в которых юбки и платья надеваются поверх брюк.

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    Алина Гостева
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