Российский стилист назвал самые противоречивые модные тренды

Стилист Надирян назвал трендами открытую линию плеч и колготки с босоножками

Звездный стилист Алеко Надирян в своем Telegram назвал россиянам новые тренды в одежде.

Эксперт отметил, что проанализировал стритстайл-образы, продемонстрированные в рамках прошедшей в Париже Недели моды, и пришел к выводу, что популярность обрели наряды, в которых контрастные колготки сочетаются с босоножками. Кроме того, по его мнению, актуальной стала открытая линия плеч.

В подтверждение своих слов специалист привел снимки соответствующих образов. На них девушки предстали в обнажающих плечи пиджаках, платьях и боди, а одна из них примерила голубые колготки с черными босоножками, зеленое платье из легкой ткани и длинную черную шубу. «Самые жаркие и противоречивые тренды», — указал автор поста.

Ранее в октябре Алеко Надирян также назвал новый тренд. По словам эксперта, популярность обретают образы, в которых юбки и платья надеваются поверх брюк.