Российский стилист назвал платья поверх брюк модным трендом

Звездный стилист Алеко Надирян в Telegram назвал новый противоречивый тренд в одежде.

По словам эксперта, популярность обретают образы, в которых юбки и платья надеваются поверх брюк. Он отметил, что изначально данные наряды демонстрировались на подиумах, в том числе на шоу во время Недель мод. Впоследствии в них также стали появляться на улицах звезды.

Специалист проиллюстрировал пост снимками, где манекенщицы носят указанное сочетание. Так, они комбинируют со штанами джинсовые и трикотажные макси-платья, платья-рубашки в стиле сафари, мини-юбки и асимметричные юбки длины миди с завязками на поясе.

«Тренд выглядит противоречиво, но смотрится интересно. Начать можно с удлиненных топов со шлейфом в сочетании с джинсами. Это будет привычнее», — пояснил Надирян.

В сентябре Алеко Надирян назвал россиянам новый тренд в одежде на осень 2023 года. Специалист отметил, что популярность обретают микрошорты и трусы, которые становятся основой образа.