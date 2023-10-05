Стало известно о помощи Израиля Азербайджану по Карабаху

AP: Израиль тайно помог Азербайджану оружием для возвращения Нагорного Карабаха

Израиль тайно помог Азербайджану оружием для возвращения Нагорного Карабаха. Об этом стало известно AP News.

«Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу. Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины», — заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян.

Всего за несколько недель до начала военной операции Азербайджана военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха, согласно данным отслеживания полетов и словам армянских дипломатов. Эти полеты встревожили чиновников в Ереване, которые долгое время опасались стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, сказано в материале.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле позиций в Нагорном Карабахе. Отмечается, что обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым в Кельбаджарском районе.