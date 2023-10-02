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19:22, 2 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Карабахе

МО Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле позиций в Кельбаджарском районе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) Азербайджана.

Отмечается, что обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым в Кельбаджарском районе. В ведомстве также обвинили армянских военных в сбросе с квадрокоптеров самодельных взрывных устройств. Как уточнили в Минобороны, в результате инцидентов никто не пострадал.

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    Алевтина Запольская
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