Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Карабахе

МО Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле позиций в Кельбаджарском районе

Вооруженные силы (ВС) Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) Азербайджана.

Отмечается, что обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым в Кельбаджарском районе. В ведомстве также обвинили армянских военных в сбросе с квадрокоптеров самодельных взрывных устройств. Как уточнили в Минобороны, в результате инцидентов никто не пострадал.