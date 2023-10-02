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19:21, 2 октября 2023Бывший СССР

В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

Минобороны: неизвестный обстрелял патруль России и Азербайджана в Степанакерте

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Степанакерте. Неизвестный использовал снайперское оружие, никто не пострадал, уточняют в Минобороны.

«Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

20 сентября стало известно об обстреле российских миротворцев во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. По информации Минобороны РФ, миротворцы возвращались с наблюдательного поста, когда их автомобиль попал под обстрел из стрелкового оружия.

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    Варвара Кошечкина
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