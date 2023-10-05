Мужчина спас пожилую жену от напавшего на нее медведя

В США мужчина отбился от напавшего на его жену медведя

В США медведь набросился на пожилую женщину и нанес ей травмы. Об этом сообщает Департамент охраны рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана.

Инцидент произошел 1 октября в лесистой местности в округе Флатхед, штат Монтана. Медведь вышел из зарослей и напал на 73-летнюю женщину, гулявшую с мужем и собакой. Мужчина попытался отбиться от хищника и распылил спрей для отпугивания медведей. Животное отступило, и тогда муж и жена поспешили к машине, припаркованной неподалеку, и вызвали службу спасения.

Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники Департамента охраны рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны ведут расследование обстоятельств произошедшего. На данный момент неизвестно, медведь какого вида набросился на женщину.

Ранее сообщалось, что власти Японии изобрели необычный способ борьбы с нападениями медведей на людей. Правительства японских регионов, расположенных в близости к дикой природе, начали чаще заказывать робоволков.