Боня показала губы и нос после пластики

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность после пластической операции. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Самые сливки».

43-летняя инфлюэнсерша провела прямой эфир в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где поделилась результатами хирургического вмешательства. «Я так волнуюсь. Вы готовы? Показываю свою улыбку», — заявила она.

Так, знаменитость продемонстрировала крупным планом губы. После этого она развернула камеру и показала свой нос в профиль.

Ранее Боня пообещала разместить снимки результата пластической операции в Telegram-канале после того, как в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.

