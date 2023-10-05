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17:33, 5 октября 2023Ценности

Боня показала губы и нос после пластики

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность после пластической операции. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Самые сливки».

43-летняя инфлюэнсерша провела прямой эфир в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где поделилась результатами хирургического вмешательства. «Я так волнуюсь. Вы готовы? Показываю свою улыбку», — заявила она.

Так, знаменитость продемонстрировала крупным планом губы. После этого она развернула камеру и показала свой нос в профиль.

Ранее Боня пообещала разместить снимки результата пластической операции в Telegram-канале после того, как в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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