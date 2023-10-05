Семью с 40 кошками в Челябинске выгнали из квартиры

Челябинскую семью с 40 кошками выселили из квартиры из-за скопления мусора

Семью из Челябинска с 40 кошками выгнали из квартиры. Брата и сестру из Челябинска выселили из-за скопления мусора и большого количества животных, передает агентство «Доступ».

63-летний мужчина и 52-летняя женщина проживали в квартире девятиэтажного дома на улице Шуменская в течение нескольких лет. При этом россияне не являлись собственниками объекта — им разрешил временно занять жилплощадь знакомый, получивший квартиру от администрации города по договору социального найма.

Семья копила внутри квартиры различные отходы и забирала с пунктов сбора мусора бездомных кошек. Соседи неоднократно жаловались на жильцов в администрации Челябинска и Тракторозаводского района. Кроме того, брат и сестра не оплачивали коммунальные платежи, сумма задолженности составила около восьмидесяти тысяч рублей.

Власти информировали владельцев животных о необходимости привести квартиру в порядок, однако просьбы были проигнорированы. Дело перешло в суд, который принял решение выселить жильцов из-за использования жилого помещения не по назначению. Брат и сестра переехали жить по адресам регистрации. Для перемещения кошек к новому месту жительства были вызваны специалисты с переносками для животных.

Ранее жительница Екатеринбурга с 50 кошками оказалась под угрозой временно лишиться единственного жилья из-за ремонта дома.