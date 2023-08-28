Россиянка с 50 кошками лишится жилья

E1: жительница Екатеринбурга с 50 кошками временно лишится жилья

Жительница Екатеринбурга Наталья, устроившая в своей квартире приют с 50 кошками и двумя собаками, временно лишится жилья. В доме начнут делать ремонт, из-за чего россиянке придется переселить питомцев, передает E1.RU.

Наталья спасает бездомных и тяжело больных животных. Она пытается найти для питомцев новый дом, однако найти желающих взять к себе таких питомцев получается редко. На содержание и лечение десятков кошек требуется много средств — только на корм для всех питомцев у Натальи уходит около 50 тысяч рублей в месяц. Иногда денег не остается на то, чтобы купить себе еду.

«Я их беру, когда мне уже некуда, потому что понимаю, что это возможность дать им второй шанс. Я подвалы выгребала с котятами, которые были просто обречены», — рассказала хозяйка Приюта.

По распоряжению управляющей компании в доме, где проживает Наталья, скоро начнется ремонт. Рабочие сносут крышу, и полсотни животных могут остаться на улице. Россиянка не хочет, чтобы кошки и собаки жили там, где на них будет сыпаться строительный мусор, однако ей некуда перевезти приют.

Ранее жительница Свердловской области купила отдельную квартиру для 12 кошек и попала под суд. Женщина занималась разведением мейн-кунов, оставляя животных без присмотра. Соседи подали на нее иск, пожаловавшись на сильный неприятный запах в подъезде.