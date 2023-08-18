Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:30, 18 августа 2023Среда обитания

Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

Жительница Свердловской области купила квартиру для 12 кошек и попала под суд

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жительница Свердловской области купила отдельную квартиру для кошек. Она поселила там 12 мейн-кунов и оставила их без присмотра, сообщает портал E1.Ru.

За создание питомника россиянка попала под суд — соседи подали на нее иск, пожаловавшись на сильный неприятный запах, который распространился по подъезду. Прибывший на место специалист Роспотребнадзора зафиксировал превышение аммиака в воздухе. От запаха у эксперта во время осмотра начался кашель и заслезились глаза.

В суде хозяйка животных заявила, что ухаживает за питомцами, а также регулярно проводит уборку и дезинфекцию в квартире. Несмотря на это соседи выиграли дело. Суд обязал женщину вывезти кошек из жилья, однако заводчица оспорила вердикт. В результате ей разрешили оставить в помещении трех мейн-кунов.

Ранее стало известно о жительнице Новокузнецка, которая превратила свою квартиру в приют для сотни крыс. Всего вместе с ней проживают 120 грызунов, часть которых женщина нашла около мусорных баков.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

    Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

    Россиянин 16 лет проработал в МВД с подаренным женой поддельным дипломом

    Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем платье и раскрыла свой вес

    Переехавшая из Бразилии в Россию телеведущая сравнила две страны

    В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

    В России опровергли сообщения о резком подорожании соды

    Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

    В Швеции захотели пересмотреть закон о сожжении Корана

    В Минске призвали создать трибунал для наказания преступников с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости