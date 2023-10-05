В Крыму нашли мертвого украинского десантника

Аксенов: в 5 километрах от высадки ВСУ в Крыму нашли мертвого десантника

Мертвого десантника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли близ места высадки противника в Крыму. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад», — сказал глава Крыма.

Он предположил, что впоследствии на полуострове еще найдут тела украинских военнослужащих, которые пытались высадиться на территории полуострова.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.