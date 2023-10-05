Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 5 октября 2023Россия

В Крыму нашли мертвого украинского десантника

Аксенов: в 5 километрах от высадки ВСУ в Крыму нашли мертвого десантника

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мертвого десантника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли близ места высадки противника в Крыму. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад», — сказал глава Крыма.

Он предположил, что впоследствии на полуострове еще найдут тела украинских военнослужащих, которые пытались высадиться на территории полуострова.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    Европейский парламент призвал ввести санкции против Азербайджана

    Экс-стюардесса описала работу на борту фразой «ненавидела каждую секунду»

    Всемирный банк предрек рост российской экономики

    Возвращающихся с Недели моды в Париже звезд предупредили о клопах в багаже

    Среди американцев упала поддержка Украины

    В Крыму нашли мертвого украинского десантника

    Двоих российских подростков задержали с телом мужчины в багажнике автомобиля

    В Крыму назвали Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости