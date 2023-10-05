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19:24, 5 октября 2023Экономика

Доллар вырос выше 100 рублей

Доллар на Мосбирже впервые с марта 2022 г закрыл торги выше 100 рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На закрытии торгов вечером в четверг, 5 октября, доллар впервые оказался на отметке выше 100 рублей, это произошло впервые с 21 марта 2022 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 19:00 по московскому времени доллар стоил 100,41 рубля. Российская валюта по итогам торговой сессии ослабела также к юаню: китайская валюта поднялась до 13,73 рубля, евро подорожал до 105,77 рубля.

Ранее в четверг курс американской валюты превысил 100 рублей. В верхней точке в 17:20 по московскому времени доллар доходил до 100,09 рубля (плюс 51 копейка к предыдущему закрытию торгов).

Ранее в Кремле говорили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне. Говоря о колебаниях российской валюты, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечал существование определенных колебаний. По словам Пескова, чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения.

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    Платон Щукин
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