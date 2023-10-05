Стилистка назвала самую модную одежду для прогулки с собакой

Стилистка Анна Беркли назвала самую модную одежду для прогулки с собакой. Соответствующий материал появился на сайте издания Financial Times.

Классическим вариантом для выгула питомца станут сочетания базовых повседневных вещей. Так, эксперт посоветовала носить спортивные штаны с футболкой, трикотажной кофтой и курткой.

При этом, по ее словам, можно присмотреться к более элегантным образам. В связи с этим специалистка порекомендовала примерить леггинсы с объемным верхом и пальто или мешковатые брюки цвета хаки с узкой толстовкой и бомбером.

Ранее стилистка Надежда Чеснокова назвала россиянкам способы выбрать верхнюю одежду в холодное время года. При покупке данных предметов гардероба следует обращать внимание на особенности фигуры, образ жизни, а также нижние слои одежды, считает эксперт.