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14:18, 4 октября 2023Ценности

Россиянкам назвали способы выбрать верхнюю одежду в холодное время года

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Надежда Чеснокова назвала россиянкам способы выбрать верхнюю одежду в холодное время года. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, при покупке данных предметов гардероба следует обращать внимание на особенности фигуры, образ жизни, а также нижние слои одежды. Например, любительницам макси-юбок и брюк-палаццо потребуется учитывать их длину и объем, чтобы составить гармоничный образ.

Кроме того, эксперт посоветовала приобрести несколько предметов верхней одежды — предпочтительно не только немарких темных цветов, но и нравящихся ярких оттенков. «Если у нас не одна вещь, а две-три, то каждая из них меньше изнашивается, потому что успевает просохнуть и "отдохнуть". Да, верхней одежде, как обуви, шерстяным и кашемировым вещам, надо давать отдых от нас», — пояснила собеседница издания.

В сентябре стилистка Татьяна Тимофеева назвала россиянкам главные ошибки при составлении осеннего гардероба. Эксперт посоветовала выбирать джинсы необычного кроя или заменять их кожаными брюками и призвала дополнять образы аксессуарами, чтобы выглядеть стильно. Среди прочего, она обратила внимание подписчиков на одежду с принтами, в том числе клетку и леопард.

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    Алина Гостева
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