Стилистка назвала россиянкам главные ошибки при составлении осеннего гардероба

Стилистка Татьяна Тимофеева призвала выбирать одежду на осень винных оттенков

Стилистка Татьяна Тимофеева назвала россиянкам главные ошибки при составлении осеннего гардероба. Соответствующую информацию она разместила в своем Telegram-канале.

По словам специалистки, в попытке одеться практично и немарко многие выбирают лишь серые и черные цвета в одежде. «А ведь есть много других практичных оттенков: винный, чернильный, фиолетовый, карамельный, изумрудный», — подчеркнула она. Помимо этого, эксперт посоветовала выбирать джинсы необычного кроя или заменять их кожаными брюками.

Кроме того, Тимофеева призвала дополнять образы аксессуарами, чтобы выглядеть стильно. Среди прочего, она обратила внимание подписчиков на одежду с принтами, в том числе клетку и леопард.

В заключение стилистка заявила, что самой распространенной ошибкой является использование устаревших фасонов верхней одежды. «Из гардеробной просрочки не получится собрать стильный образ», — высказалась она.

Ранее стилист Рогов назвал вечно модные цвета в одежде. По словам эксперта, самыми популярными оттенками изделий являются черный и белый.