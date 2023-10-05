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14:37, 5 октября 2023Путешествия

Напавший с вилкой на пассажира россиянин описал поступок фразой «хотел замочить»

Напавший на попутчика с железной вилкой в самолете россиянин попал на видео

Российский турист, напавший на попутчика в самолете с железной вилкой, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

«Я решил его замочить. Думал, ткну — и он исчезнет, — такой фразой описал свой поступок 35-летний Алексей. Ф. — Как шарик лопнет, провалится куда-то в бесконечность».

Отмечается, что россиянин находился в неадекватном состоянии. Он рассказал, что напал на другого пассажира, потому что тот хотел его укусить. «Мне 24 года, я не знаю, что происходит», — кричал мужчина.

Ранее стало известно, что летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего попутчика с железной вилкой и угодил в полицию. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе БангкокМосква 4 октября. Россиянин трижды ударил соседа острым столовым прибором без какой-либо причины. В результате последний получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

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    Фариза Бацазова
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