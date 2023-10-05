В Windows 11 обнаружили скрытую мини-игру

The Verge: во время установки Windows пользователи смогут поиграть в мини-игру

Компания Microsoft добавила в Windows 11 мини-игру, которую можно запустить во время установки. Об этом сообщает издание The Verge.

Нововведение обнаружил редактор портала Том Уоррен, когда настраивал свой ноутбук Surface Laptop Studio 2. По словам журналиста, при установке ОС появилась возможность запустить мини-игру про серфера, за которой можно скоротать время.

Уоррен отметил, что мини-игра по геймплею похожа на игру SkiFree, которую Microsoft добавила в браузер Edge в 2020 году. Автор назвал игру «скрытой пасхалкой», которую могут найти пользователи Windows 11.

По словам журналиста, он не совсем уверен, доступна ли мини-игра при установке Windows на любое устройство или же ее можно найти только при настройке фирменных компьютеров Surface. Том Уоррен запросил комментарий у Microsoft, но не получил оперативного ответа.

Ранее стало известно, что доля Windows 11 среди пользователей Steam достигла 37 процентов. Самой популярной ОС среди геймеров оказалась Windows 10 — этой операционной системой пользуются 56 процентов посетителей Steam.