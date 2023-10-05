Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

Генконсульство РФ: трое российских туристов оказались в зоне наводнения в Индии

Трое российских туристов оказались заблокированы в зоне наводнения в северо-восточном штате Сикким в Индии. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Калькутте.

Уточняется, что пострадавших среди россиян нет. Сотрудники ведомства подчеркнули, что они находятся в контакте с местными властями. Также стало известно, что путешественники будут эвакуированы, как только улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы без связи в горной деревне Касол в Индии из-за сильных дождей, повлекших за собой наводнение. Известно, что всего среди застрявших в горной местности россиян 15 человек.

