Российские туристы застряли в горах Индии без связи

ANI: 15 российских туристов застряли в индийской деревне без связи из-за сильных дождей

Российские туристы оказались заблокированы без связи в горной деревне Касол в Индии из-за сильных дождей, повлекших за собой наводнение. Об этом сообщает агентство ANI.

Известно, что всего среди застрявших в горной местности россиян 15 человек. По словам начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи, в настоящее время с ними пытаются установить контакт. «Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии», — заключила она.

Ранее в Кабардино-Балкарии четверо ушедших на Эльбрус туристов не смогли самостоятельно вернуться из-за непогоды и подали сигнал о помощи. К ним выдвинулись спасатели. Группа альпинистов находилась на высоте 5300 метров.